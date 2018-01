Celulares Nokia poderão atuar como ramais Parceria permitirá que centrais PABX da fabricante Avaya transfiram ligações destinadas a ramais para celulares da Nokia. A novidade, anunciada durante a Futurecom 2006, é resultado de uma solução que torna o celular uma extensão do ramal de PABX das empresas e funciona com alguns telefones inteligentes da fabricante finlandesa. Mas para utilizar o software, que pode ser baixado gratuitamente, é preciso contar com a plataforma Communication Manager da Avaya, o que restringe o número de empresas a um universo de mil companhias. Só que a transferência implicará em custos na forma de ligações celulares. A lista de telefones da Nokia compatíveis com o software da Avaya inclui os modelos 6600, 7610, N70, N80, N90, 6670, 6681, 9300, 9300i, 9500, E50, E61 e E70. VoIP e Wi-Fi Este, contudo, não é o único cenário possível em termos de integração de telefonia móvel e celular no ambiente corporativo. Em alguns modelos de telefones celulares que possuem funcionalidades Wi-Fi embutidas (como modelos da HP e Nokia), é possível endereçar ligações de um PABX com funções VoIP para os aparelhos, desde que os telefones inteligentes estejam dentro do alcance de uma rede Wi-Fi. Desta forma, os aparelhos poderiam rodar módulos de VoIP, por meio dos quais seria possível encaminhar uma ligação telefônica de um ramal. Com isso, é possível, tecnicamente, ativar um ramal local em qualquer lugar do mundo ligado à internet, graças à velocidade de acesso a dados nas redes sem fio.