Celulares Nokia terão serviço de localização A finlandesa Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, anunciou a compra da alemã gate5, empresa que produz e comercializa um software navegação. O valor da aquisição não foi revelado. Com a compra, a Nokia pretende entrar no mercado de navegação via celulares, de rápida expansão na Europa. A companhia finlandesa espera que o mercado para aparelhos pessoais de navegação alcance 15 milhões de unidades em 2006, ante 8 milhões em 2005. "Com a compra da gate5, a Nokia passará a oferecer, via celular, mapas, rotas, navegação e outras aplicações como essas", disse a empresa, em comunicado.