Celulares passam a controlar Jukeboxes e interagir em redes

O controle de músicas em Jukebox - caixas de som em espaços públicos - poderá ser feito de modo compartilhado pelo celular caso os testes feitos por duas empresas que ditam tendências tecnológicas derem certo. A LocaModa, empresa focada em negócios para plataforma sociais, e o TouchTunes, "banco de dados" de músicas para Jukebox, lançaram a idéia de fazer com que qualquer pessoa que tenha um celular em mãos posso controlar o que é tocado em aparelhos controlados pela TouchTones. As ferramentas disponíveis seriam informações sobre a música tocada no momento, conteúdo gerado por usuários das redes sociais e até mesmo a visualização de fotos disponíveis nos perfis pessoais dos usuários. Os entusiastas da idéia poderão saber pela internet o que está passando nas telas em cada uma das Jukebox interligadas ao sistema, quem são as pessoas que estão no local e até mesmo presentear amigos com músicas.