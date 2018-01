Celulares podem ler documentos para deficientes visuais

"Detectando e processando imagem de moeda americana", o telefone fala enquanto o porta-voz da National Federation of the Blind escaneia a foto. Alguns segundos depois, o aparelho diz "vinte dólares". O novo aparelho da Nokia tem um software que transforma documentos fotografados em discurso, de dinheiro até o menu de um restaurante, uma lista telefônica ou um fax, facilitando a vida dos deficientes visuais. O órgão americano ligado aos portadores desse tipo de deficiência afirmou que o telefone celular é o primeiro a incorporar a habilidade. "Tínhamos serviços de leitura", disse o porta-voz, notando semelhanças entre o equipamento e outros softwares que podem ser instalados em aparelhos. Scaners manuais mais baratos, como o oferecido pela WizCom Technologies permitem o reconhecimento de um número limitado de texto, leitura e tradução de outros idiomas. Entretanto, o aparelho apresentado pela National Federation of the Blind combina todas essas funções em um smart phone, segundo James Gashel, vice-presidente de desenvolvimento da K-NFB Reading Technology, que promove o aparelho entre o órgão americano e o responsável pelo software Ray Kurzweil. Segundo Kurzweil, que desenvolveu o primeiro serviço que converte texto em áudio na década de 1970, a portabilidade é apenas um primeiro passo. Ele disse ainda que futuras versões do programa reconhecerão rostos, salas e traduzirão para outras línguas para cegos.