Celulares são a próxima fronteira para buscas "Mobilidade, mobilidade, mobilidade" foram as palavras do presidente-executivo do Google, Eric Schmidt, esta semana, quando perguntado sobre que tecnologias mais intrigam a gigante de buscas na Web. O Google, que gera bilhões de dólares com publicidade online, está correndo para levar serviços como buscas para os celulares. Seus rivais nessa área incluem Yahoo, que conseguiu avanços no mercado de Web móvel, e Microsoft, que comprou a empresa de tecnologia de reconhecimento de voz Tellme Networks, no mês passado. "As maiores áreas de crescimento estão claramente no espaço da portabilidade", disse Schmidt durante uma sessão de perguntas e repostas no evento Web 2.0 Expo, em San Francisco. O negócio de publicidade vinculada a cliques em resultados de buscas transformou-se em uma indústria bilionária em poucos anos e as companhias de Internet esperam que os serviços em telefones celulares acompanhem essa trajetória de crescimento. A ABI Research previu que o mercado global de publicidade online para dispositivos móveis deve crescer seis vezes, para US$ 19 bilhões, até 2011, ante estimativa de US$ 3 bilhões ao final deste ano. O Google, que controla quase 50% do mercado de buscas na Web dos Estados Unidos, não está marcado para necessariamente levar seu sucesso nas telas dos computadores de mesa para as telas dos celulares. "Uma das mudanças do jogo é a mobilidade", disse Tim O´Reilly, fundador da O´Reilly Media, editora de vários manuais populares de tecnologia para programadores. "O domínio do Google em busca é dependente desta idéia de que nós sentamos e digitamos o que queremos em um teclado para buscarmos informação", disse ele. "Mas nós estamos vivendo enormes reviravoltas." Tecnologia melhorada de reconhecimento de voz e inclusão de chips de posicionamento global em celulares abrem portas para novas aplicações que ajudam usuários a encontrar informações onde quer que estejam com a ajuda de seus telefones. Além disso, melhorias na tecnologia dos celulares tornam os aparelhos de hoje capazes de fazer quase o mesmo que computadores faziam uma década atrás. Observadores da indústria e executivos das empresas do setor reconhecem as diferenças herdadas por buscas em computadores e pesquisas feitas em celulares. A busca em um computador é mais uma atividade de navegação pela Web, enquanto a pesquisa em celulares é mais voltada a ações que são tomadas com base na informação obtida. "Estamos no início do processo", disse o presidente-executivo da Tellme, Mike McCue. "Não se trata apenas de levar o modelo atual dos PCs para o celular", acrescentou.