Celulares serão gratuitos e pagos por publicidade, diz Google Em palestra na Universidade de Stanford, o CEO do Google, Eric Schmidt, disse que no futuro os celulares poderão chegar aos consumidores gratuitamente, bancados pela visualização de publicidade. Segundo o executivo, o crescimento da publicidade móvel viabilizará subsídios que bancarão a compra de aparelhos. Os anúncios também serão interativos e mais ricos, aproveitando os novos recursos de processamento dos aparelhos, que serão mais computadores portáteis do que telefones. Schmidt afirmou no entanto, que esta visão ainda não foi considerada nem por fabricantes de aparelhos ou operadoras de telefonia e que pode ser que os aparelhos não sejam 100% gratuitos, mas que tenham seu preço bem reduzido.