Cem mil catarinenses foram às ruas em 39 cidades

Durante todo o período de protestos, a PM não registrou ocorrências relevantes provocadas pelos manifestantes. Algumas discussões foram registradas envolvendo manifestantes portando bandeiras de partidos. Partidários do PDT, PT, PSTU e do PC do B foram vaiados. Na capital, o aumento no número de manifestantes em relação ao ato de terça-feira, 18 - com 10 mil pessoas - se deu com a adesão de estudantes de todas as faixas etárias e crianças acompanhadas dos pais. Os manifestantes definiram pelo menos três locais de concentração, a Assembleia Legislativa, o Terminal do Centro (Ticen) e a avenida Beira Mar, de onde partiram para a tomada das pontes.

Manifestações também foram registradas com participação nas principais cidades catarinenses, entre elas Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Chapecó, Tubarão, Criciúma e Lages. Em Lages, a PM informou que oito mil pessoas participaram do protesto em caminhada pelas principais ruas da cidade do Planalto Serrano. Conforme A PM, jamais na história do município serrano um ato reuniu tanta gente nas ruas.