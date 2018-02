Cemitério é destruído por enchente no Pará A força das águas do rio Tapajós invadiu hoje e destruiu um cemitério na cidade de Belterra, na localidade Porto Novo, arrastando túmulos e caixões. Belterra é um dos 32 municípios do Estado sob estado de emergência devido às chuvas. A prefeitura informou que só irá recuperar o cemitério depois que baixar o nível das águas. As famílias vizinhas ao local também fugiram de suas casas, abrigando-se em prédios públicos. Na localidade Curuá, no oeste do Pará, uma criança morreu afogada depois que o nível do rio Tapajós, agravado pelas fortes chuvas que caem na região, atingiu a marca de 9 metros acima do nível normal. De acordo com a Defesa Civil, a menor de 4 anos teria caído na água por distração dos familiares.