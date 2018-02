Cenógrafo Cyro Del Nero morre aos 78 anos em SP O cenógrafo brasileiro Cyro Del Nero morreu nesta madrugada, em São Paulo, aos 78 anos. Cyro faleceu no Instituto do Coração (InCor) de insuficiência coronariana. O cenógrafo, que deixa esposa e sete filhos, trabalhou na TV Record, na TV Excelsior e foi diretor de arte da TV Globo, onde fez a abertura do "Fantástico", e de inúmeras novelas.