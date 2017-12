Censura na China pesa para fabricantes de consoles de videogames

Os produtos da Microsoft, Sony e Nintendo a partir de agora poderão ser fabricados e vendidos na China por meio de "empresas com investimento estrangeiro" na zona de livre comércio de Xangai, afirmou o governo da cidade nesta segunda-feira.

A China é o terceiro maior mercado de games do mundo, no qual as receitas cresceram mais de um terço em 2012 para cerca de 14 bilhões de dólares no ano passado, mas a pirataria e a dominação dos computadores e jogos para celulares deixaram pouco espaço para a venda de games e consoles legítimos.

Os jogos também terão de ser aprovados pelo departamento local de cultura de Xangai, o qual vai assegurar que não prejudiquem a unidade nacional do país, integridade territorial ou reputação - ou que promovam ódio racial, obscenidade, apostas, violência ou drogas.

Essas restrições podem impedir, teoricamente, a entrada dos mais populares games no mercado chinês, como o Grand Theft Auto, Battlefield e Call of Duty.

(Reportagem de Paul Carsten; reportagem adicional de Sophie Knight)