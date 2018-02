Centenário do Titanic põe Belfast no mapa turístico

Durante décadas de violência sectária, poucos estrangeiros visitavam a Irlanda do Norte, mas o acordo de paz entre católicos e protestantes transformou essa província do Reino Unido, fazendo com que o movimento de turistas saltasse de 400 mil em 1998, ano do acordo de paz, para 1,6 milhão neste ano.

No ano que vem, quando a cidade celebra o centenário do Titanic - construído no estaleiro Harland and Wolff, em Belfast -, as autoridades esperam um aumento de 20 por cento no turismo.

A revista National Geographic Traveller incluiu neste mês a cidade na sua lista do "Melhor do Mundo 2012", descrevendo sua ""incrível atmosfera".

"Senti que esse lugar era um tesouro que foi meio que preservado", disse o editor-chefe Keith Bellows. "Não foi pisoteado pelo turismo de pé grande, então realmente amei a sua pureza."

Há três anos, a editora de guias Lonely Planet já havia despertado o interesse internacional pela capital norte-irlandesa ao incluí-la em uma lista de dez lugares a serem visitados. O barateamento das passagens aéreas na Europa também contribui com essa "descoberta".

A cidade pretende capitalizar o centenário do Titanic com diversas atrações - de tours especiais a uma marca de cerveja. Mas a principal atração será o Titanic Belfast, uma obra de 97 milhões de libras (152 milhões de dólares), em fase de conclusão, com vista para o estaleiro onde o Titanic e seus irmãos Olympic e Britannic foram lançados.

Nove galerias interpretativas em seis andares explorarão cenas e histórias do Titanic e das pessoas que o construíram. Imagens ao vivo serão transmitidas do local onde o navio repousa, 3.800 metros sob o nível do mar, 600 quilômetros a sudeste da Terra Nova (Canadá).

O luxuoso Titanic afundou em sua viagem inaugural, em 15 de abril de 1912, matando 1.517 pessoas.

"O Titanic será uma grande atração", disse Siobhan McGuigan, do Departamento de Turismo da Irlanda do Norte, que prevê 150 mil visitantes adicionais em 2012.

Mas, para os que acusam Belfast de tentar se aproveitar de uma tragédia, os responsáveis pela celebração insistem que se trata de uma homenagem a uma obra-prima da navegação, e aludem a um famoso provérbio local sobre o navio: "Ele estava bom quando saiu daqui".

(Reportagem adicional de Conor Humphries)