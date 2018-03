Centrais sindicais realizam shows e atos políticos

Um ato político deve ocorrer por volta do 12h na festa da Força Sindical e são esperadas as presenças do governador Geraldo Alckmin, do prefeito da capital, Fernando Haddad, dos ministros do Trabalho e do Esporte, Manoel Dias e Aldo Rebelo. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, deve representar a presidente Dilma Rousseff. Também é aguardado o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

A Força vai sortear para os trabalhadores durante o evento 13 automóveis Hyundai HB20 1.0, 5 Hyundai HB20 1.6 e 1 Hyundai HB20X. Para a festa, estão previstos shows das duplas Fernando & Sorocaba, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, João Neto & Frederico, da dupla de palhaços Patati & Patatá e também do Art Popular, Belo e Restart.

Na festa da CUT, o ato político ocorre no período do tarde e tem presenças confirmadas também do ministro Manoel Dias, de Gilberto Carvalho e do vereador Celso Jatene (PTB), secretário Municipal de Esportes. O prefeito Fernando Haddad participa também do evento. Fazem show Fernando & Sorocaba, Belo, Mumuzinho, João Neto & Frederico, Art Popular, Victor e Matheus, João Lucas & Marcelo, Turma do Pagode, Leonardo, Oswaldo Montenegro e Alceu Valença.

A CUT realiza ainda evento na zona sul da capital, em Cidade Dutra, no Parque das Árvores, com o tema Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade. As atividades começaram às 9h com prestação de serviços de saúde, beleza, cidadania, educação e previdência social, além de parque infantil, praça de alimentação, exibição de curtas metragens nacionais e shows de Renê Sobral com Almir Guineto e Reinaldo, Planta & Raiz e Di Melo, com participação especial de Emicida. Haverá também um casamento coletivo para celebrar a união de dezenas de casais da região.