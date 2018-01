Centrino 2 tem lançamento simultâneo no Brasil e exterior Desembarcando no país a bordo da série FW da família de portáteis Vaio, da Sony, os primeiros Centrino 2 "garantirão ao usuário pela primeira vez assistir a um filme inteiro em alta definição sem precisar recarregar a bateria do portátil", ressalta Elber Mazaro, diretor de marketing da Intel Brasil. Além do consumo dos processadores ter sido reduzido a meros 25 watts, a evolução da plataforma vem equipada com uma tecnologia de gerenciamento que desliga componentes inativos do notebook, ampliando a durabilidade da bateria. Para poupar energia, também é dada ao usuário a oportunidade de alternar entre a placa de vídeo integrada – menos robusta e menos dispendiosa no gasto de watts – e a discreta (uma ATI Mobility Radeon HD 3470), conforme a demanda dos gráficos mostrados. A Intel está otimista. Para Marcelo Gonçalves, gerente de produtos para notebooks na América Latina, a plataforma Centrino 2, lançada na última terça-feira simultaneamente no Brasil e no resto do mundo, causará no mercado impacto semelhante ao da primeira geração. "Conseguimos reduzir o tamanho do Centrino 2 em 1/3, o que é essencial para o desenvolvimento de mais produtos ultrafinos e leves", afirma Mazaro. O novo conjunto formado pelo processador – com cinco opções para sua escolha, chegando a até 3.06 GHz –, chipset gráfico e tecnologias para conexão sem-fio consegue ganho de performance com redução de 30% no consumo de energia e velocidade de transmissão de dados até cinco vezes mais alta e alcance duas vezes maior. O Centrino 2 suporta Wi-Fi padrão N, que oferece até 450 Mbps – a maior taxa até o momento. A atualização chega um pouco depois da feita pela Apple, que suporta o padrão N em todos os seus computadores desde o início do ano passado. Na disputa pela vanguarda, até o fim do ano a Intel planeja liberar um módulo combinado para conexão Wi-Fi e Wimax – a internet 4G, que estréia nos EUA ainda esse ano, mas continua empacada no Brasil devido a disputas pelo espectro a serem solucionadas na Anatel. "Quando lançamos pela primeira vez a tecnologia Intel Centrino em 2003, havia poucos hotspots, o YouTube e sites de relacionamento não existiam e os desktops superavam as vendas de notebooks", lembra Mooly Eden, vice-presidente corporativo da Intel. "Atualmente, estamos pavimentado o caminho para o entretenimento de alta definição, sofisticados jogos online e maiores velocidades de banda larga". A concorrente AMD está no encalço dos consumidores de portáteis robustos. No fim do ano passado, lançou o chipset 780, que permite a decodificação de vídeos em Blu-Ray a partir da placa de vídeo integrada. "A plataforma Puma, na qual consta esse chipset, foi lançada há meses. Portanto a liderança no segmento continua conosco, fato comprovado pela placa ATI, empregada no novo Centrino 2", provoca Roberto Brandão, gerente de tecnologia da AMD no Brasil. A empresa comprou, em 2006, a fabricante de placas de vídeos ATI. Para que o potencial do hardware seja realmente aproveitado pelo monitor dos notebooks, Brandão revela que a AMD "está na iminência de anunciar modelos portáteis com telas com resolução Full HD."