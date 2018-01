Centro de pesquisas vai estudar mobilidade Hoje foi inaugurado um novo laboratório fruto da cooperação da coreana Samsung com o C.E.S.A.R. (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife). O novo espaço será ocupado por cerca de 100 estratégicos relacionados à Samsung, na área de Telefonia Móvel. Foram investidos recursos na ordem de R$ 1 milhão na revitalização do prédio de 600 metros quadrados onde o laboratório foi instalado, em uma área histórica da capital pernambucana, próximo ao parque tecnológico Porto Digital. A inauguração contou com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Para ele, o empreendimento vai criar mecanismos de interação entre universidade e empresa. "As empresas no Brasil não têm tradição de fazer pesquisa buscando a inovação. É importante saber que a inteligência está sendo usada para aperfeiçoar produtos e processos", destacou. De acordo com o superintendente do C.E.S.A.R, Sérgio Cavalcanti entre os projetos a serem desenvolvidos no novo laboratório estão aplicativos para celulares na área de entretenimento digital, como jogos e outros aplicativos inovadores como cronômetros. A diretora do Instituto de Desenvolvimento para Informática da Samsung, Vera Bier, disse que o investimento da empresa este ano na área de pesquisa no Norte e Nordeste será superior a R$ 8 milhões.