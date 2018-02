Centro de São Paulo vai ganhar a Casa da Imagem

Além do restauro do telhado, janelas e pisos, será feita avaliação de toda a estrutura interna do imóvel, atingido por um incêndio há cerca de um ano. O casarão de 1871, que já serviu de abrigo para bandeirantes e foi tombado pelo patrimônio histórico, será transformado na Casa da Imagem de São Paulo, que será responsável pela preservação e difusão do acervo de fotografias sobre a cidade. A coleção conta com raridades do século 19 de fotógrafos como Guilherme Gaensly. ?Temos mais de 600 mil negativos de fotografias da cidade. A nossa ideia é concentrar todo o acervo na Casa da Imagem?, explica o secretário municipal da Cultura, Carlos Augusto Calil.

O local contará ainda com terminais de computador com as imagens digitalizadas para consultas públicas e exposições temporárias sobre o acervo. A iniciativa de organizar um acervo de fotos da cidade partiu do escritor Mário de Andrade quando ele criou o Departamento de Cultura. Na época, ele adquiriu mais de mil negativos de vidro com imagens produzidas por Aurélio Becherini, que mostravam a transformação da paisagem urbana na capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.