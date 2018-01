Centro-esquerda sueca faz acordo de 8 anos com oposição para evitar nova eleição

As políticas normalmente estáveis na Suécia entraram em convulsão em dezembro, quando o primeiro-ministro Stefan Lofven disse que planejava voltar às urnas após seu orçamento ter sido rejeitado pela oposição de centro-direita e os democratas suecos.

Os democratas suecos ameaçaram derrubar qualquer governo que não freie a crescente imigração, e transformar as eleições antecipadas - que seriam as primeiras desde 1958 - em um referendo sobre as políticas liberais de refugiados da Suécia.

O acordo com o bloco Aliança, de centro-direita, se estende até o próximo Parlamento de 2018-2022, deixando de lado as diferenças com o objetivo de garantir que os partidos de centro segurem o poder, excluindo a extrema-direita.

"O acordo é um jeito de mostrar que nós tomamos responsabilidade por garantir que a Suécia possa ser governada; que colocamos o futuro do país em primeiro lugar", disse o social-democrata Lofven.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Partidos de extrema-direita em toda a Europa vêm ganhando terreno nos últimos anos, focando nos temores econômicos dos eleitores e na frustração em relação à política de imigração.

Enquanto a ala da direita e partidos populistas têm encontrado uma voz nas políticas dominantes em países vizinhos da Suécia como Dinamarca e Noruega, os políticos estabelecidos em Estocolmo se recusam a ter qualquer coisa com os democratas suecos, que querem reduzir o número de requerentes de asilo em 90 por cento.

Finlândia e Dinamarca têm eleições no próximo ano e populistas de direita esperam ter vitórias.

Após o acordo de sábado entre centro-esquerda e centro-direita, os democratas suecos disseram que pedirão por um voto de não-confiança em Lofven, apesar de terem poucas chances de sucesso.

No entanto, o porta-voz Martin Kinnunen afirmou que agora será "fácil mostrar que somos o único partido de oposição da Suécia".