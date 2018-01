CEO da Intel mostra protótipo do laptop de US$ 400 O CEO da Intel, Paul Otellini, exibiu ontem o protótipo do laptop de US$ 400, proposta da empresa para projetos de inclusão digital em países em desenvolvimento. O equipamento foi demonstrado durante o Congresso Mundial de Tecnologia da Informação (World Congress on Information Technology - WCIT 2006) em Austin, no Texas. A expectativa da empresa é que o novo portátil, chamado de Eduwise, seja lançado até o primeiro trimestre de 2007. O micro deve usar chips de memória flash em lugar de discos rígidos e vai rodar uma versão mais leve do Windows XP. O micro deve contar ainda com uma aplicação que permite aos professores monitorar o que os estudantes estão fazendo em suas conexões na internet. Nesta semana, a empresa também anunciou investimentos de US$ 1 bilhão para projetos de inclusão digital em nações em desenvolvimento. O executivo comentou que o design do projeto se baseou em trabalhos feitos no Brasil, China e Índia. O projeto concorre diretamente com outras iniciativas de inclusão digital, como o laptop de US$ 100 desenvolvido pela organização OLPC, chefiada pelo pesquisador Nicholas Negroponte e que tem sido acompanhada com interesse pelo governo brasileiro.