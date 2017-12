CEO da SAP descarta grandes aquisições nos próximos anos

Questionado sobre potenciais aquisições, McDermott enfatizou: "Diante de uma escolha entre intensificar ou diminuir, vamos diminuir".

A SAP está no processo de comprar a desenvolvedora de software de gastos Concur por 7,3 bilhões de dólares, que é a maior aquisição de sua história e gerou críticas contra a SAP pelo pagamento de um múltiplo alto. O acordo deve ser concluído nas próximas três semanas, disse McDermott.

Ele disse que definirá um plano de crescimento para cada ano e cada negócio para 2015 até 2020 em janeiro. "Estamos muito confiantes quanto ao futuro", disse ele.

Até o momento neste trimestre, a SAP está lidando com um cenário macroeconômico similar ao que existia no terceiro trimestre, disse McDermott, acrescentando que os Estados Unidos e a Europa estão bastante firmes, com excessão da Rússia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Eric Auchard)