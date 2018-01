CEO da Sony vê 'empate' na guerra entre Blu-ray e HD-DVD

O presidente da Sony, Howard Stringer, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o formato de disco em alta definição Blu-ray, desenvolvido pela companhia como sucessor do DVD, está "empatado" na batalha contra o formato HD-DVD, produzido por Toshiba e Microsoft. Veja também: Discos Blu-ray e HD-DVD no Brasil Link: A guerra Blu-ray versus HD-DVD "É uma batalha difícil", disse Stringer na 92ª edição do evento Street Y Cultural Center, em Manhattan. A Toshiba tem vendido tocadores para HD-DVD por menos de US$ 200 já pensando na temporada de Festas, enquanto players de Blu-ray custam mais que o dobro. O lado do HD-DVD teve uma vitória significativa em agosto, quando convenceu o estúdio Paramount Pictures a abandonar o suporte concorrente e lançar filmes de alta definição exclusivamente em HD-DVD. "Estávamos tentando ganhar pelo mérito até a Paramount mudar de lado", afirmou o presidente da Sony. Ao mesmo tempo, ele descartou a importância da "guerra", dizendo ser, no final, apenas uma questão de prestígio. "Não é tão importante assim", disse. Stringer sinalizou com a possibilidade de trabalhar em conjunto com as concorrentes no desenvolvimento de um formato comum, algo possível antes de ele se tornar CEO da Sony. Stringer admitiu que pode voltar atrás.