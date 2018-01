CEO do Google lança soft para derrubar ação da Viacom O Google está pronto para lançar uma ferramenta de proteção de direitos autorais que ajuda detentores de mídia a automaticamente informarem atos de pirataria no site de vídeos YouTube, informou o presidente-executivo da empresa Eric Schmidt nesta terça-feira. Schmidt informou que as novas ferramentas, conhecidas como "Claim Your Content" podem resolver acusações de que o maior provedor de serviços de busca na Internet do mundo está tolerando pirataria feita pelos usuários de seu site de compartilhamento de vídeos YouTube. Essa reclamação é destacada em uma ação movida pelo conglomerado de mídia Viacom no mês passado. A empresa quer mais de 1 bilhão de dólares do Google por suposta violação do Digital Millennium Copyright Act (DMCA). "Depois que o produto for lançado, a questão se tornará discutível", disse Schmidt em resposta à pergunta de um repórter sobre como a ferramenta pode afetar a ação judicial.