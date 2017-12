CEO do Twitter e co-fundadores não venderão ações após fim de restrição pós-IPO Os co-fundadores do Twitter, Jack Dorsey e Evan Williams, e o presidente-executivo, Richard Costolo, informaram a reguladores norte-americanos que não pretendem vender as ações da empresa de microblog depois do fim o período de restrições após a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em maio.