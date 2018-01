CEO do Yahoo ainda não tomou decisão sobre Microsoft

O diretor-executivo do Yahoo, Jerry Yang, pediu em um e-mail para empregados que eles se mantenham focados e afirmou que nenhuma decisão foi tomada sobre a oferta de compra da Microsoft. Yang disse que o Yahoo contratou "consultores top" para assisti-lo na avaliação das alternativas estratégicas. VEJA TAMBÉM: Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões para compra do Yahoo Google acusa monopólio da Microsoft com compra da Yahoo Microsoft reage a acusação da Google sobre compra da Yahoo Microsoft pode subir oferta pelo Yahoo, dizem analistas Análise: Tentativa de compra do Yahoo revela que a Microsoft está em decadência "Nossa diretoria está avaliando de forma ponderada uma grande margem de alternativas estratégicas potenciais em um cenário complexo e em desenvolvimento", disse Yang. As informações são da Dow Jones.