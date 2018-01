Cerca de 1,45 milhão de iPhones estão desbloqueados nos EUA

Mais de um quarto das pessoas que compraram o iPhone estão usando outras operadoras, não apenas a AT&T, que detém um contrato de exclusividade com a Apple nos EUA. O alto índice de telefones desbloqueados forçará uma mudança nos modelos do aparelho, disse um analista nesta segunda-feira, 28. Uma pesquisa que comparou o número de vendas dos telefones da Apple com o número de linhas da AT&T Inc revelou que 1,45 milhões de iPhones estariam 'fora de operação' no final de 2007. Acredita-se que cerca de 1 milhão de telefone da Apple - o equivalente a 27% do total - estejam desbloqueados e trabalhando com outras operadoras. Executivos da Apple disseram, na semana passada, que o número de aparelhos desbloqueados era 'significante', mas se recusaram a fazer qualquer estimativa. Apple e AT&T não se pronunciaram. O elevado indíce de telefones desbloqueados está preocupando a Apple, porque a companhia americana recebe uma parcela dos lucros obtidos pela AT&T com a venda do iPhone. Rendimento esse que carrega uma boa parcela dos ganhos potenciais da Apple. 'Tirando as implicações financeiras, acredito que a comercialização do iPhone desbloqueado representa um verdadeiro dilema estratégico', disse o analista Toni Sacconaghi.