Cerca de 20 rebeldes pró-Rússia morrem em confronto na Ucrânia, diz ministro Forças de segurança da Ucrânia mataram cerca de 20 rebeldes pró-Rússia que tentavam nesta sexta-feira tomar o controle do quartel-general da polícia na cidade portuária de Mariupol, no leste do país, disse o ministro do Interior, Arsen Avakov.