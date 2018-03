Cerca de 3 mil sem-terra invadem Ministério da Fazenda

O coordenador nacional do MST, Vanderlei Martini, disse que o movimento escolheu invadir o ministério porque o Mantega "infelizmente defende uma política econômica que privilegia o agronegócio em detrimento dos trabalhadores rurais". Segundo Martini, os manifestantes que vieram de 24 Estados ocupam o pátio e o saguão principal de entrada do ministério.

Para ele, o governo Luiz Inácio Lula da Silva foi uma "decepção" para a reforma agrária. E como o segundo mandato do presidente está acabando, o movimento não quer ele que termine sem a distribuição de terras no País. Segundo Martini, não houve resistência dos seguranças do local na chegada dos sem-terra.

Os manifestantes também bloquearam a rua de acesso ao prédio. Eles fizeram um cordão de isolamento com uma faixa que pede ao presidente Lula que não corte o orçamento da reforma agrária. Representantes do movimento informam que a intenção é permanecer no local, de forma pacífica, por prazo indeterminado, até que sejam recebidos pelo governo. O MST quer recompor e ampliar o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi cortado, segundo os manifestantes, em 48%.