Cerca de 300 protestam contra Fifa e Copa no Rio Cerca de 300 manifestantes, que estavam concentrados na Praça Saens Peña, na Tijuca, próximo ao Maracanã, começaram por volta das 17h10 a se deslocar e agora ocupam uma faixa da Avenida Conde de Bonfim, num protesto contra a Fifa e a Copa do Mundo. No grupo, há manifestantes de preto e muitas faixas e bandeiras contra a entidade que controla o futebol no mundo e a realização do Mundial no Brasil. O protesto é acompanhado de perto por policiais militares com equipamentos de proteção individual (EPIs), o traje que ganhou nas ruas o apelido de Robocops. Por conta da manifestação, o trânsito começa a ficar complicado no entorno da Saens Peña. Os manifestantes tentam seguir para o Maracanã, onde mais tarde se enfrentam Argentina e Bósnia, e por ora não houve interferência da PM no trajeto, que é acompanhado também por muitos jornalistas de mídias estrangeiras.