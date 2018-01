Cerca de 81% mentem em sites de namoro virtual, diz estudo

Um levantamento realizado por pesquisadores norte-americanos concluiu que 81% das pessoas que buscam parceiros em sites de namoros virtuais mentem sobre suas características. A pesquisa acompanhou 80 participantes que procuravam sua cara-metade na internet, e comparou as suas características reais com as que elas declaravam aos seus possíveis pretendentes online. O estudo observou que os homens mentem mais sobre sua altura, enquanto as mulheres preferem mentir sobre seu peso. Mais de 52% deles declararam ser pelo menos 2 cm mais altos do que são, enquanto 64% delas disseram ter no mínimo 2,5 kg a menos do que têm. O coordenador do estudo, o professor Jeffrey Hancock, da Universidade de Cornell, disse que as mentirinhas são pequenas, mas não inocentes. "Os participantes tentam equilibrar a tensão entre parecer atraente e passar a impressão de honesto", afirmou. Hancock diz que, em geral, homens procuram juventude e atratividade física em suas parceiras, enquanto mulheres tentam encontrar nos homens segurança e indicadores de status social, como nível de educação e carreira profissional. O especialista em relacionamentos virtuais se disse "impressionado" com o fato de as mentiras sobre idade serem menos freqüentes - 24% dos homens e 13% das mulheres declararam ter idades diferentes das que têm. O estudo foi realizado com 80 nova-iorquinos que utilizaram os sites de relacionamento Match.com, Yahoo Personals, American Singles e Webdate. Os resultados foram publicados na revista científica Proceedings of Computer/Human Interaction.