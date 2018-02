Cerca de 90% de Acre e Rondônia ficam sem energia após desligamentos

Cerca de 90% do Acre e Rondônia ficaram sem energia na manhã desta quinta-feira, depois que desligamentos automáticos no sistema elétrico resultaram em um corte de aproximadamente 600 megawatts (MW) de carga de energia para os dois Estados, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Os motivos para o desligamento que levaram à interrupção no fornecimento de energia ainda não foram identificados.

O problema, ocorrido às 9h52, provocou o desligamento automático das hidrelétricas Jirau, Santo Antônio e São Samuel, além de interromper a interligação das usinas do Madeira ao sistema elétrico nacional, informou a assessoria de imprensa do ONS. Também houve o desligamento automático de dois circuitos da linha de transmissão Ji Paraná-Pimenta (RO), segundo o ONS.

O restabelecimento da distribuição de energia elétrica foi iniciado às 10h31 em Rondônia e às 11h36 no Acre, sendo que o suprimento já está normalizado para essas regiões, segundo o ONS.