Certificação chega à horta em Ibiúna

O município de Ibiúna, na região de Sorocaba, a 62 quilômetros da capital, é conhecido com um dos maiores produtores de legumes e hortaliças do Estado de São Paulo. São 2.500 olericultores que plantam 117 culturas, entre as quais 56 tipos diferentes de hortaliças. As 13 mais cultivadas geram um volume anual de 44 mil toneladas.

A vasta extensão territorial - 1.093 quilômetros quadrados -, com muitos remanescentes de floresta atlântica nativa, água abundante e clima ameno, além da topografia bastante ondulada, favoreceram a olericultura. A cidade integra, há muitos anos, o cinturão verde de São Paulo, responsável pelo abastecimento, com frutas e legumes, da população da região metropolitana.

Mas os olericultores querem mais: desde o início do ano eles se movimentam para conseguir um certificado de origem, uma espécie de selo que ateste que aquele pé de alface ou aquela caixa de cenouras, por exemplo, saíram de suas lavouras. "As hortaliças e legumes produzidos em Ibiúna têm fama pela qualidade", explica o secretário municipal de Agricultura, Maurício Tachibana.

"O problema é que na maioria das vezes a procedência não é identificada no ponto de venda." Isso faz com que muitos produtos de outras localidades sejam vendidos como se fossem de Ibiúna. Os produtores locais acreditam que, com a certificação da origem, podem agregar valor à produção. "O comprador verá que o produto tem o selo de Ibiúna e o associará à nossa tradição de qualidade."

A prefeitura recorreu ao Sebrae-SP e iniciou um trabalho com as cooperativas e associações de produtores convencionais e orgânicos do município. Foram selecionados cem produtores que, além de terem interesse em obter o selo, se dispuseram a abrir sua produção para o treinamento dos demais - o município possui cem produtores orgânicos e 2.400 convencionais de hortaliças.

Metade dos escolhidos já trabalha no sistema orgânico. O passo seguinte foi fazer uma parceria com o Sindicato Rural de Ibiúna para o treinamento dos produtores e de seus empregados, visando à adoção de boas práticas agrícolas. Os cursos são oferecidos por intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Na semana passada, os produtores estavam fazendo o curso de olericultura orgânica, mas já estão programados cursos de aplicação de defensivos e de operação de trator. O coordenador, João Rodrigues Barbosa, conta que, na maioria, são produtores familiares. "Muitas vezes temos pai e filho, patrão e empregado no mesmo curso."

Para que o produtor obtenha o selo, ele precisa atender a exigências que vão das boas práticas agrícolas, como o manejo adequado do solo e da água, e a utilização correta dos defensivos, até os cuidados com o meio ambiente e com os funcionários. "Não se admite que um funcionário aplique defensivo sem estar com os equipamentos de proteção", disse o diretor de Agricultura, Arnaldo Prado Leite Júnior.

Outra exigência fundamental é a rastreabilidade: "Ele precisa seguir uma série de controles que permitem saber desde o tipo e quantidade de semente utilizada, até o período em que a lavoura foi irrigada. Vamos saber detalhes, como de que talhão ou canteiro saiu aquele produto." As informações estarão interligadas a um sistema central de dados que permitirá dimensionar os volumes de produção, facilitando a comercialização.

Faz parte do projeto criar uma central de vendas, com estrutura para lavagem, seleção e embalagem dos produtos. "Vamos atender principalmente ao pequeno produtor, que não tem estrutura própria." A central se incumbirá das vendas, eliminando o intermediário. O projeto está na fase inicial, mas o diretor acredita que a obtenção do selo não demora. "Está tudo encaminhado."