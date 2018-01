Certificações são porta de entrada Já sabemos que uma boa maneira de entrar no mercado de tecnologia é dominando linguagens de programação e ferramentas que estão em alta e prometem continuar assim. Mas como chegar a esse ponto? Um dos caminhos mais citados pelos especialistas da área é por meio das chamadas certificações. Basicamente, elas são "atestados" de grandes companhias que comprovam que um profissional está capacitado para trabalhar com ferramentas desenvolvidas por elas. O modo de obtê-las varia, mas é necessário passar por cursos e provas. "As empresas brasileiras não estão voltadas apenas para o mercado interno. Elas começam a ser contratadas para prestar serviço em outros países também, e isso cria uma necessidade de mostrar que os profissionais estão certificados naquela tecnologia", afirma Djalmo Grando, da Oracle. "O mercado está bem aquecido. E uma das necessidades das empresas que contratam é saber como está o conhecimento técnico das pessoas. Aí entra a certificação. Ela é uma maneira de mostrar que determinada pessoa tem o conhecimento suficiente sobre algumas ferramentas que são muito cobradas pelo mercado. As certificações têm reconhecimento no mundo todo e valorizam muito o currículo", diz Adriana Cantamessa, responsável pela divisão de certificados da Microsoft. A SAP, que produz softwares para gestão de negócios, é outra que trabalha com esse tipo de "pós-graduação" técnica. O produto que a empresa produz é um dos mais populares no mundo e, se você possui alguma das certificações oferecidas pela SAP, fica bem mais fácil de conseguir uma vaga em desenvolvimento de projetos em empresas que utilizam o sistema. "Hoje são cerca de 50 mil companhias que adotam as soluções SAP. Só na América Latina nós possuímos 5 mil clientes", afirma Isabel Oliveira, responsável pela divisão de certificações. Além de programas de capacitação dentro de empresas e universidades, a SAP tem parcerias com algumas instituições particulares que aplicam seus cursos. As certificações Oracle, que são apontadas pelas consultorias de recursos humanos como uma das mais valorizadas pelo mercado, também podem ser obtidas através de um sistema de cursos e provas. "Temos treinamentos que são feitos em salas de aula, além de outros disponíveis também pela internet. Estimulamos nossos parceiros e damos benefícios adicionais aos profissionais que chegam à classificação", diz Djalmo Grando. Segundo Grando, "a empresa cresceu 30% na América Latina nos últimos anos". M.V.B.