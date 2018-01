Certisign traz novos certificados eletrônicos para o Brasil A empresa de certificados digitais Certisign está trazendo novas plataformas de segurança para o mercado brasileiro com o lançamento dos certificados EV SSL, também conhecidos como certificados SSL de Validação Avançada. A tecnologia, até então existente apenas nos Estados Unidos e na Europa, traz padrões mais elevados para a segurança de sites de comércio eletrônico e são resultado dos trabalhos do consórcio CA/Browser Fórum, que reúne empresas do setor e autoridades certificadoras. Quando utilizados, permitem atribuir ´cores´ para sites de comércio eletrônico - verde para sites confiáveis e vermelho para sites falsos ou passíveis de riscos de segurança. Com os certificados SSL de Validação Avançada, o consumidor pode visualizar sem seu navegador o nome da organização verificada e o fornecedor de SSL, para que se confirme o nome legítimo das empresas com as quais estão interagindo. ?O comércio via Internet está enfrentando uma crise. A confiança na segurança de sites está diminuindo, e o número de consumidores que estão deixando de fazer transações on-line está aumentando. Acreditamos que os certificados EV SSL ajudarão a fortalecer a confiança do consumidor ao disponibilizar a verificação por terceiros da autenticidade de um site e, ao mesmo tempo, proteger transações on-line com criptografia?, afirma Sergio Kulikovsky, presidente da Certisign. A expectativa da Certisign neste primeiro ano é de que pelo menos 20% das vendas de certificados de servidores sejam direcionadas aos certificados EV SSL.