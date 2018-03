CET: 1,4 milhão de veículos devem deixar SP no feriado

Nas estradas, a de maior movimento deve ser a Anhanguera e a Bandeirantes. Segundo a Autoban, concessionária que administra as rodovias, cerca de 580 mil veículos devem circular pelos dois sentidos das vias durante o feriadão. A orientação para o motorista que trafegar no sentido Interior é evitar viajar hoje entre 17h e 21h e, amanhã, das 9h às 13h.

Já o sistema Castello-Raposo deve receber cerca de 440 mil veículos durante o feriado. É no recesso da Semana Santa que a Via Oeste registra o maior fluxo de veículos em suas rodovias. Portanto, para evitar ficar parado no trânsito, o motorista deve evitar viajar hoje entre 6h e 23h e, amanhã, a recomendação é deixar para sair de casa após às 14h.

Na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, a orientação para o motorista é deixar para viajar hoje após às 22h.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias implanta hoje às 15h a operação descida (7x3). Os motoristas podem utilizar a nova pista da Imigrantes e as duas pistas da Via Anchieta para a descida da serra. A estimativa da concessionária é receber até 450 mil veículos durante o feriado.

Para facilitar o atendimento no feriado, sete embarcações estarão à disposição dos 136 mil veículos que devem circular nos dois sentidos da balsa Santos/Guarujá. Em São Sebastião/Ilhabela, cinco balsas farão o transporte dos 23 mil veículos. As informações são do Jornal da Tarde.