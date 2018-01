CET aceita rever ciclovia na zona sul

Essa vistoria chegou a ser agendada para hoje de manhã, mas foi adiada ontem à noite, por causa da inauguração de mais dois trechos para ciclistas (mais informações nesta página). A possibilidade de revisão do trajeto foi aventada depois que um grupo de moradores conseguiu ser atendido pelo subprefeito de Santo Amaro, Valderci Machado, em reunião realizada no dia 7, na presença de engenheiros da CET e de representantes do conselho participativo e de segurança.

A principal reclamação diz respeito à retirada de vagas de estacionamento para instalação da ciclovia. Em alguns casos, há queixas ainda que as ruas atingidas ficaram estreitas e, por isso, perigosas. A ciclovia da Chácara Santo Antônio passa pelas Ruas Alexandre Dumas, José Vicente Cavalheiro, Fernandes Moreira, Francisco de Morais e Elias Zarzur. A inauguração oficial ocorreu no dia 8. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.