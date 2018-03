CET altera faixas de pedestres na Avenida Paulista Algumas faixas de pedestres na avenida Paulista foram alteradas a partir de hoje, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mudança foi feita entre o trecho da Praça Oswaldo Cruz e a avenida Brigadeiro Luís Antônio. A readequação das quatro faixas propicia a travessia de pedestres em uma única etapa, sem espera no canteiro central, e aumenta as condições de segurança e conforto dos pedestres, sem prejudicar as condições de fluidez dos veículos. De acordo com a CET, essas alterações fazem parte do "Projeto Nova Paulista", coordenado pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras (SMSP), cujas obras em andamento prevêem a revitalização urbanística e viária da avenida.