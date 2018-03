CET: Cresce em 4,5% total de multas aplicadas em SP Aumentou em 4,5% no ano passado o total de multas aplicadas no trânsito na capital paulista. Entre janeiro e dezembro, foram anotadas 4.174.432 infrações, ante 3.995.688 ao longo de 2006. O desrespeito ao rodízio de veículos lidera o número de ocorrências, com 1.379.191 multas, 33% do total, seguida pelo excesso de velocidade, responsável por 1.091.586 de multas (26%). O balanço foi divulgado hoje pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Com base no comparativo entre os dois anos, a CET atribuiu o crescimento do total de multas à elevação de 13,5%, em média, da quantidade de infrações por excesso de velocidade, uso de celular ao volante, ultrapassagem de semáforo vermelho e o não-uso de cinto de segurança. Na avaliação da CET, esse quadro reflete posturas inadequadas no trânsito, que colocam em risco, além da segurança física do próprio condutor, a vida de outros motoristas e pedestres. Apesar da primeira posição, o total de multas por rodízio caiu 12% em relação ao ano anterior. Para a CET, o crescimento de autuações pode estar associado à intensificação na fiscalização a partir da adoção de equipamentos com Leitor Automático de Placas em julho de 2005. No período da manhã, o índice de respeito à restrição passou de 85% para 89% e à tarde, de 78% para 82%. A CET ressaltou que o rodízio tem colaborado para a estabilidade dos níveis de lentidão no trânsito nos últimos dez anos, embora a frota da capital tenha atingido 5,9 milhões de veículos em 2007. A autuação por excesso de velocidade, feita por 166 radares, cresceu 8% em comparação a 2006. O terceiro lugar do ranking é ocupado por multas de estacionamento em locais proibidos. Houve 739.878 infrações, 21% a mais em relação a 2006. Dirigir falando ao telefone celular resultou em 253.220 multas, aumento de 13% em um ano. A ultrapassagem de semáforo vermelho causou 191.002 multas, um crescimento de 21% ante 2006. Já a não utilização do cinto de segurança provocou 120.058 multas, 9% além do total verificado em 2006. Por último, 399.497 infrações resultaram de outras irregularidades.