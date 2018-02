CET fará operação para inaugurar árvore de natal em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai implantar operação especial de trânsito na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, para inauguração da Árvore de Natal, no domingo, 4. Por causa da inauguração da árvore na Praça Escoteiro Aldo Chioratto, com a Avenida Pedro Álvares Cabral, algumas vias ficarão interditadas das 16 às 23 horas.