CET monta esquema especial para volta às aulas em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) preparou um esquema especial de trânsito para amanhã e segunda-feira, por conta do fim das férias escolares. A medida, segundo a CET, tem como objetivo garantir a fluidez, segurança e mobilidade dos motoristas e pedestres, devido ao aumento do fluxo de veículos, em especial nos acessos e chegadas das rodovias. Uma das providências será o monitoramento próximo aos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara, para garantir a acessibilidade na região. O acompanhamento do retorno à cidade começará na tarde de amanhã e no período da manhã da segunda-feira. Os usuários podem obter mais informações via Internet (www.cetsp.com.br) ou pelo telefone 156 (Central de Atendimento da Prefeitura - 24 horas no município de São Paulo).