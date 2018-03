CET-SP interditará Complexo Maria Maluf na 2ª feira A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o Complexo Viário Maria Maluf, no sentido Anchieta, entre as avenidas dos Bandeirantes e a Tancredo Neves. O fechamento será das 23h30 de segunda-feira, dia 13, até às 5 horas de terça-feira, 14, para manutenção no sistema de ventilação.