CET tem cronograma de sinalização da Marginal do Tietê O Ministério Público de São Paulo vai notificar hoje a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) sobre a necessidade de regularização de sinalização horizontal na Marginal do Tietê. Segundo nota da CET, divulgada nesta manhã, foi estabelecido, em conjunto com o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), executora das obras, um cronograma de implantação da nova sinalização da Marginal Tietê, conforme as etapas de entrega da obra.