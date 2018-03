CET testa os semáforos turísticos

Os faróis devem ser implementados nos próximos 30 dias, em caráter experimental, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo o órgão, a ideia é incentivar o turismo e homenagear imagens importantes, incluindo "personagens que se confundem com a própria história da capital".

O projeto foi inspirado em sinalizações semelhantes de cidades europeias, como Londres, onde alguns faróis levam a imagem do personagem Sherlock Holmes, do escritor britânico Arthur Conan Doyle.

Os primeiros faróis com figuras foram colocados em São Paulo em julho, na frente do Monumento às Bandeiras - o famoso "empurra-empurra" , como é conhecido popularmente -, perto do Parque Ibirapuera, com símbolos da escultura de Victor Brecheret. Na quinta-feira, 15, outros quatro foram instalados em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), com imagens do próprio museu.

Estuda-se, ainda, implementar desenhos com figuras de pessoas e detalhes pequenos para caracterizar com precisão as imagens. Para o bairro da Liberdade, por exemplo, deve ser feito um desenho das luminárias japonesas. Outros 14 pontos da capital paulista também devem receber os "semáforos turísticos": Estação Júlio Prestes, Catedral da Sé, Estádio do Pacaembu, Memorial da América Latina, Pátio do Colégio, Museu do Ipiranga, Edifício Itália, Teatro Municipal, Mercadão, bairro do Bexiga, Edifício Copan, Ponte Octavio Frias de Oliveira, Pinacoteca e Mosteiro de São Bento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a CET, os desenhos são elaborados pela equipe técnica do órgão e a plotagem (impressão em larga escala) das imagens é feita no plástico que reveste o luminoso. "Este insumo a CET tem em estoque. Não há custos para o projeto."