Cetesb informará qualidade das praias de SP com totens A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) passará a informar neste ano a qualidade das praias de São Paulo por meio de totens. Em março, seis praias de Santos - Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e José Menino - serão as primeiras a receber a nova sinalização, que indicará se o mar está próprio ou impróprio para o banho. Até dezembro, mais 148 totens devem ser instalados em todo o litoral, atingindo 136 praias. Os totens substituirão a sinalização atualmente feita com bandeiras verde e vermelha. Os equipamentos têm 4 metros de altura, são alimentados por energia solar e contam com sistema de comunicação remota. A instalação e manutenção dos totens ficará a cargo da empresa Via Única Sinalizações, conforme contrato estabelecido na segunda-feira. A Cetesb planeja ainda inserir os totens nas praias de rios e represas, com a Billings e a Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, e em parques estudais, nos quais devem ser divulgadas a qualidade do ar e mensagens de educação ambiental.