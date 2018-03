CGE decreta estado de atenção para alagamento em SP

A chuva que atinge alguns pontos da capital paulista na tarde deste domingo, 16, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretar estado de atenção para pontos de alagamentos nas zonas oeste, sudeste, Marginal Pinheiros e subprefeituras de Campo limpo, M''Boi Mirim, Santo Amaro, Cidade Ademar e Capela do Socorro, além da zona sul. Na região do Morumbi, o primeiro tempo da partida de futebol entre São Paulo e Ituano chegou a ser interrompida por causa da chuva de granizo.

O calor e a entrada da brisa marítima já formaram áreas de instabilidade em algumas regiões. Imagens de radar mostram precipitação com forte intensidade e potencial para rajadas de vento e queda de granizo nas regiões em atenção para alagamentos, de acordo com informações no portal do CGE.

Os últimos dias do verão devem continuar com temperaturas elevadas e chuvas no final do dia. A expectativa é de que a temperatura máxima atinja os 32 graus na segunda-feira, 17, e na terça, 18.