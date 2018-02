CGU: ação em SP serve de exemplo a outras capitais O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage, elogiou nesta segunda-feira, 04, a atuação da Controladoria Geral do Município (CGM) de São Paulo, criada pelo prefeito Fernando Haddad (PT) no início do mandato - e que organizou a operação que levou à prisão na semana passada quatro fiscais acusados de formar um esquema de recebimento de propinas que permitia a sonegação de impostos na gestão Gilberto Kassab (PSD). "É um trabalho exemplar, o qual deveria ser seguido por outras capitais", disse Hage, após participar de evento em São Paulo.