Chacina causa protesto em São José dos Campos

Uma chacina com quatro mortes ocorrida durante a madrugada na favela Santa Cruz, região central de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, gerou uma onda de revolta e vandalismo na cidade, na manhã desta terça-feira, 3.

Atribuindo as execuções à Polícia Militar, um grupo de cerca de 100 pessoas da comunidade saiu por volta das 4h pelas ruas depredando veículos. Um ônibus foi parado e incendiado após os passageiros serem obrigados a descer. O incêndio atingiu a rede elétrica e deixou a região sem energia. Um caminhão também foi incendiado e uma Kombi da prefeitura foi tombada e depredada.

Várias ruas da região central foram interditadas, causando caos no trânsito. A Polícia Militar interveio e pelo menos seis pessoas, entre elas dois menores de idade, foram detidas. Lojas fecharam as portas temendo saques. O prédio da prefeitura foi protegido pela Guarda Municipal. Um helicóptero Águia também foi mobilizado.

A PM negou envolvimento nas mortes, mas o governador Geraldo Alckmin (PSDB), que esteve na cidade à tarde cumprindo agenda prévia, mandou o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, colocar o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) na investigação das mortes.

As quatro pessoas foram assassinadas com tiros de pistola calibre 380, numa rua da favela. Três delas foram mortas ajoelhadas, uma ao lado da outra, e a quarta vítima foi encontrada a cinquenta metros. Um quinto homem foi baleado, mas conseguiu se salvar. Ele pediu ajuda e foi levado ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde permanece sob proteção policial. A PM informou que, quando chegou ao local dos crimes, já encontrou os homens mortos.

Segundo o comando local, os levantamentos preliminares indicam que nenhuma viatura esteve na favela, a não ser após ser chamada para atender a ocorrência. Por determinação da Secretaria, a PM vai rastrear a movimentação das viaturas durante a noite. O comando pediu à população que forneça informações sobre eventual ação de policiais. Conforme o registro feito pelos policiais que atenderam a ocorrência, as vítimas foram baleadas por volta das 4h45.

A execução teria sido motivada por um acerto de contas entre possíveis traficantes. Uma das vítimas já identificadas, um homem de 39 anos, tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. Já um rapaz de 21 anos também executado não tinha antecedentes criminais. A Delegacia Seccional de Polícia assumiu as investigações.