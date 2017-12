Chacina deixa 4 mortos no Guarujá, litoral de SP

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada imediatamente após as execuções, testemunhas informaram que os assassinos tinham um alvo certo, que seriam os dois homens e as duas mulheres.

O delegado Cláudio Rossi acredita que as vítimas tinham envolvimento com drogas. Ele conta que as investigações já começaram e que, paralelamente, a Polícia iniciou uma busca aos bandidos.

Rossi disse que, ''com certeza'', as quatro pessoas eram usuárias de drogas e que haviam passado a noite consumindo entorpecentes. Apenas um dos rapazes foi identificado, hoje pela manhã. Trata-se de Edílson do Nascimento, de 27 anos, que foi alvejado com vários tiros. Uma das irmãs do rapaz contesta as informações da Polícia, de que Edílson estava envolvido com drogas. A dona de casa Roseane do Nascimento disse que o irmão era um trabalhador e que atuava como vendedor ambulante nas praias do Guarujá.