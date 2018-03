Chacina deixa cinco adolescentes mortos em Maricá, região metropolitana do Rio Uma chacina em Maricá (região metropolitana do Rio) deixou cinco adolescentes mortos. O ataque aconteceu na madrugada deste domingo, 25, na área de convivência de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Itaipuaçu. Moradores do condomínio afirmam que milicianos renderam os adolescentes e mataram um a um com tiros na cabeça.