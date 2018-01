Chacina em Guarulhos e racismo contra Neymar são destaques do fim de semana

O primeiro fim de semana de 2016 começou com tragédias no Brasil e no mundo. No Mar Egeu, um menino sírio foi o primeiro refugiado a morrer ao tentar deixar o seu país. O bote em que o garoto estava se chocou contra as rochas e seu corpo só foi encontrado posteriormente por pescadores. Por aqui, uma pedra despencou e deixou centenas de desabrigados no Espírito Santo e uma chacina terminou com a morte de quatro pessoas em Guarulhos. Nos esportes, o rali Dakar começou já com um grande acidente, enquanto o brasileiro Neymar foi vítima de racismo durante o jogo do Barcelona. Já no mundo das artes, o fim de semana foi de perdas: morreram o maestro e produtor musical Gilberto Mendes, o ator Wayne Rogers e a cantora Natalie Cole, filha da lenda do jazz Nat King Cole.

