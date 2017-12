Chacina em Porto Alegre deixa três jovens mortos Uma chacina deixou três jovens mortos e dois feridos na zona sul de Porto Alegre na noite desta segunda-feira, 31. As vítimas estavam conversando diante de uma casa no bairro Alto Teresópolis quando foram alvejadas por tiros disparados por dois homens que passavam em uma motocicleta. O ataque surpreendeu o grupo de amigos. Os policiais constataram que dois mortos não tiveram tempo de esboçar reação e o terceiro conseguiu correr por alguns metros, até ser atingido também. Os feridos fugiram em direção contrária e não foram perseguidos. Os dois foram levados ao Hospital de Pronto-Socorro, onde permanecem internados, em estado regular. A polícia ainda não tem pista dos assassinos e está diante de um mistério porque o ataque não teve características de assalto ou de disputa entre traficantes. Os jovens costumavam se reunir no mesmo lugar, que não é ponto de venda de drogas. Os mortos tinham idades de 14, 17 e 28 anos.