Chang abre casa franco-vietnamita David Chang deve ter dado risada quando lá atrás, ao inaugurar o Momofuku Noodle Bar, foi chamado de arrojado por apostar na linha comida-asiática-boa-e-barata. Agora, ele prepara um restaurante de comida franco-vietnamita no Chambers Hotel, em Nova York, que ficará a cargo de Tien Ho, ex-chef do Ssäm Bar. "A ideia é servir pratos como o pho, uma sopa de lámen com bife que é uma reinterpretação do pot-au-feu", disse Tien Ho ao Paladar. Ele é vietnamita, mas tem vasta experiência com a culinária francesa, tendo passado por restaurantes de renome como o Café Boulud. Mais sobre as casas de Chang: www.momofuku.com.