Chás com gosto de Índia A Índia é o tema da nova degustação oferecida pela Loja do Chá - Tee Gschwendner (Shopping Iguatemi, Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3816-5359). No menu, três opções de chás orgânicos, começando com o rooi com gengibre. Rooi é uma erva da África do Sul, sem cafeína. A degustação segue com o kashmir khali kahwa, um blend de chás verde e preto da Índia, China e Japão, temperado com cardamomo, cravo, pedaços de canela e casca de laranja. Para finalizar, uma das bebidas mais populares do país, o tchai, que não leva chá e é uma combinação de leite quente ou frio aromatizado com canela, cardamomo, gengibre, cravo e pimenta preta. A degustação custa R$ 21 e compreende dois doces ou salgados, à escolha do freguês. A loja também colocou no cardápio uma seleção de drinques preparados com chá como o cachaça grey, feito com chá earl grey e cachaça do sul de Minas, além do black Bailey’s, que leva na receita chá preto do Ceilão, chocolate belga, licor e chantilly.